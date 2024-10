Goat Simulator Remastered terminiert

Coffee Stain Publishing hat mittlerweile einen Releasetermin für "Goat Simulator Remastered" verkündet. Dieser ist erfreulicherweise gar nicht so weit entfernt.

Demnach erscheint "Goat Simulator Remastered" bereits am 7. November. Die Plattformen, namentlich PS5, Xbox Series X und der PC, waren ja schon vorher bekannt.

"Goat Simulator Remastered" enthält alles, was uns am ursprünglichen Spiel gefallen hat, und mehr: Neue und verbesserte Optik, schönere Texturen, hübsche neue Lichteffekte und brandneue Pflanzen – eben das Allerneueste in Sachen Ziegensimulationstechnologie.

"Goat Simulator Remastered" war im Rahmen der gamescom Opening Night Live angekündigt worden.