Goat Simulator: The Card Game vorgestellt

Coffee Stain North kündigt an, dass die Marke "Goat Simulator" bald ein physisches Kartenspiel bekommen soll. So wird "Goat Simulator: The Card Game" von MOOD Publishing realisiert, die Firma, welche in Vergangenheit beispielsweise auch "Deep Rock Galactic: The Board Game" als auf einem Videospiel basierendes Brettspiel umsetzte.

Das ursprünglich als Aprilscherz entstandene "Goat Simulator" erfreut sich grosser Beliebtheit und verkaufte Millionen von Kopien für unterschiedliche Konsolen. Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North kommentiert "Goat Simulator: The Card Game" ins Deutsche übersetzt wie folgt: