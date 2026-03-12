Gobble angekündigt

Nippon Ichi Software hat "Gobble" für PS5, Switch, Switch 2 und den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer dazu gab es ebenfalls zu sehen.

Bei "Gobble" handelt es sich um ein 2D-Actionspiel, welches aus dem internen "Project Pitch Fest" von Nippon Ichi Software hervorging, aus dem auch Titel wie "Yomawari" oder "The Liar Princess and the Blind Prince" entstanden.

Die Geschichte folgt dabei dem Jungen Luto, der in einer Welt lebt, in der einst ein Held den Dämonenkönig besiegte und alle Monster verschwanden. Als diese Kreaturen jedoch plötzlich zurückkehren, gerät Luto in Gefahr und trifft auf ein selbstbewusstes, hungriges Vogelmonster, das ihn von diesem Punkt an begleitet.

Gemeinsam stellen sie sich dann den Bedrohungen. In den Levels besiegt Luto Gegner und verschlingt sie mithilfe besonderer Kräfte, wodurch sich seine Fähigkeiten konstant erweitern. Je nach verschlungenem Monster erhält er frische Kräfte. Cartoonartige Grafik, lebhafte Animationen, comicartige Zwischensequenzen und lautmalerische Effekte begleiten Aktionen wie etwa Rennen oder Springen und prägen die gesamte Präsentation.

"Gobble" erscheint am 24. September in Japan. Ein Termin für Europa steht noch nicht fest.