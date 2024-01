RPG Goblin Stone erscheint Q1 2024

Das preisgekrönte Indie-Studio Orc Chop Games hat heute bekannt gegeben, dass ihr taktisches, rundenbasiertes RPG, "Goblin Stone", im ersten Quartal 2024 auf Steam und im Epic Games Store erscheinen wird.

"Goblin Stone" wird von Orc Chop Games entwickelt und ist ein episches, rundenbasiertes RPG mit einem Roguelike-Twist, das die Möglichkeit bietet, den Goblins beim Überleben zu helfen, während sie bis zur Ausrottung gejagt werden. Ihr stellt eine zusammengewürfelte Gruppe von Goblins zusammen und begebt euch auf einen tückischen Pfad des Überlebens, kämpft gegen ruchlose Abenteurer, aufgeblasene Elfen und mürrische Zwerge, während ihr geschickt einen unterirdischen Unterschlupf beaufsichtigt - alles verpackt in einem atemberaubenden, prozedural generierten, handgezeichneten Abenteuer.

"Wir wollten, dass dieses Spiel wirklich die Vision widerspiegelt, die wir für es hatten, und dass die Spieler Goblin Stone genau so erleben, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben viele Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet, und es ist für das Team zu einer Herzensarbeit geworden. Orc Chop Games freuen sich sehr darauf, dass die Spieler*innen bald in diese sorgfältig gestaltete Welt eintauchen können."