Goblin Sushi startet in den Early Access

Metaroot und Old Cake Factory gaben heute bekannt, dass "Goblin Sushi" nach einer erfolgreichen Demo mit fast 100'000 Spielern in den Early Access auf PC, iOS und Android gestartet ist​​​. Im Spiel eröffnet ihr euer eigenes Sushi-Restaurant und serviert euren Goblin-Gästen das feinste und teuerste Sushi, das ein Goblin in der Höhle finden kann!

Ein Goblin als Sushi Chef? Warum nicht! Aber Achtung! Die Miete ist in wenigen Minuten fällig! Upgrade das Restaurant, das Menü und deine Zutaten, um deinen Goblin Freunden das beste und teuerste Sushi zu servieren, das ein Goblin in der Höhle finden kann!

Neue Features seit der Demo...