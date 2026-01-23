Goblin Sushi startet im Februar in den Early Access

Metaroot und Old Cake Factory gaben bekannt, dass "Goblin Sushi" nach einer erfolgreichen Demo mit fast 100'000 Spielern am 9. Februar 2026 offiziell in den Early Access auf PC, iOS und Android startet. Eröffnet euer eigenes Sushi-Restaurant und füttert eure Mit-Goblins mit dem Sushi, das ihr in der Höhle finden könnt!

Ein Goblin als Sushi-Koch? Warum nicht! Aber beeilt euch, die Miete ist in wenigen Minuten fällig! Ihr verbessert das Restaurant, die Speisekarte und eure Zutaten, um eure Mit-Goblins mit dem Sushi zu füttern, das ihr in der Höhle finden könnt!