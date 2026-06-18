Goblin Sushi: Neues Unterwasser-Restaurant jetzt eröffnet!

Dasr grösstes Update seit dem Early Access Launch von "Goblin Sushi" ist jetzt live und bringt euch an einen komplett neuen Ort: das Schiffswrack-Restaurant.
Taucht ein in ein brandneues Unterwasser-Level, entdeckt neue Zutaten, trefft neue Goblins, stellt euch neuen Bossen und findet heraus, wie lange ihr im neuen Endless Mode überlebst.
Was ist neu?
Schiffswrack-Restaurant
Ein brandneues Restaurant mit komplett neuem Küchenlayout, neuer Hintergrundgrafik, Unterwasser-Goblins und jede Menge neuem Sushi zum Servieren.
Neue Goblins
- Postbote-Goblin
- 13 Unterwasser-Goblins
- Unterwasser-Vermieter
- Unterwasser-Poopsie
Endless Mode Rollt so lange Sushi, wie ihr es könnt, und findet heraus, wie weit euer Build kommt.
Neue Bosse Stellt euch zwei neuen Bossen: dem Kackhaufen-Boss und dem Geister-Boss, die beide ihre ganz eigenen Herausforderungen ins Spiel bringen.
Neue Zutaten
- Thunfisch
- Schweinefleisch
- Muschel
- Krabbe
Neue Küchengeräte
- Nudel-Station
- Eiscreme-Station