Goblin Sushi: Neues Unterwasser-Restaurant jetzt eröffnet!

Dasr grösstes Update seit dem Early Access Launch von "Goblin Sushi" ist jetzt live und bringt euch an einen komplett neuen Ort: das Schiffswrack-Restaurant.

Taucht ein in ein brandneues Unterwasser-Level, entdeckt neue Zutaten, trefft neue Goblins, stellt euch neuen Bossen und findet heraus, wie lange ihr im neuen Endless Mode überlebst.

Was ist neu?

Schiffswrack-Restaurant

Ein brandneues Restaurant mit komplett neuem Küchenlayout, neuer Hintergrundgrafik, Unterwasser-Goblins und jede Menge neuem Sushi zum Servieren.

Neue Goblins

Postbote-Goblin

13 Unterwasser-Goblins

Unterwasser-Vermieter

Unterwasser-Poopsie

Endless Mode Rollt so lange Sushi, wie ihr es könnt, und findet heraus, wie weit euer Build kommt.

Neue Bosse Stellt euch zwei neuen Bossen: dem Kackhaufen-Boss und dem Geister-Boss, die beide ihre ganz eigenen Herausforderungen ins Spiel bringen.

Neue Zutaten

Thunfisch

Schweinefleisch

Muschel

Krabbe

Neue Küchengeräte