Goblin Sushi: Neues Unterwasser-Restaurant jetzt eröffnet!

Neuer Trailer zur Erweiterung

News Video Roger

Dasr grösstes Update seit dem Early Access Launch von "Goblin Sushi" ist jetzt live und bringt euch an einen komplett neuen Ort: das Schiffswrack-Restaurant.

Taucht ein in ein brandneues Unterwasser-Level, entdeckt neue Zutaten, trefft neue Goblins, stellt euch neuen Bossen und findet heraus, wie lange ihr im neuen Endless Mode überlebst.

Was ist neu?

Schiffswrack-Restaurant

Ein brandneues Restaurant mit komplett neuem Küchenlayout, neuer Hintergrundgrafik, Unterwasser-Goblins und jede Menge neuem Sushi zum Servieren.

Neue Goblins

  • Postbote-Goblin
  • 13 Unterwasser-Goblins
  • Unterwasser-Vermieter
  • Unterwasser-Poopsie

Endless Mode Rollt so lange Sushi, wie ihr es könnt, und findet heraus, wie weit euer Build kommt.

Neue Bosse Stellt euch zwei neuen Bossen: dem Kackhaufen-Boss und dem Geister-Boss, die beide ihre ganz eigenen Herausforderungen ins Spiel bringen.

Neue Zutaten

  • Thunfisch
  • Schweinefleisch
  • Muschel
  • Krabbe

Neue Küchengeräte

  • Nudel-Station
  • Eiscreme-Station
Quelle: Pressemeldung
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