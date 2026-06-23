God of War Laufey schon lange in Entwicklung

Die Schauspielerin Deborah Ann Woll hat inzwischen in mehreren Interviews über ihre Beteiligung an "God of War Laufey" gesprochen. Dabei wurde eine lange Entwicklungszeit für das kommende Action-Adventure enthüllt.

So erklärt Woll, dass sie schon seit fast zehn Jahren über "God of War Laufey" Bescheid wusste, es jedoch nicht öffentlich kommentieren durfte. Sie wurde ihren Worten nach erstmals 2018 in das Spiel eingebunden, im selben Jahr erschien auch "God of War". Die Grundidee sei jedoch bereits zuvor intern entwickelt worden. Als sie mit Creative Director Cory Barlog über "God of War Ragnarök" sprach, habe sich bereits Konzeptmaterial in dessen Büro befunden, darunter etwa frühe Entwürfe zu Faye und einer weiteren Figur namens Phranque.

In der letzten Woche hatte es Spekulationen zum Releasefenster von "God of War Laufey" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"God of War Laufey" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.