God of War Laufey: Kommentiertes Gameplay

Sony Santa Monica hat weiteres kommentiertes Gameplay aus "God of War Laufey" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns erstmals das Kampfsystem von "God of War Laufey" fast viereinhalb Minuten lang mit packenden In-Game-Sequenzen genauer vorgestellt. Erklärende Kommentare von Design Director Denny Yeh und Lead Hero Designer Kevin Peterson gibt es obendrauf.

"God of War Laufey" war zum Ende des jüngsten State of Play enthüllt worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"God of War Laufey" ist für PS5 in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.