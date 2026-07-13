God of War Laufey: Klarheit zur physischen Version

Seit bekannt wurde, dass "Grand Theft Auto VI" lediglich als "Code in a Box"-Version und natürlich digital erscheint, wird die Frage nach der physischen Fassung eines Spiels relativ häufig gestellt. Bezüglich "God of War Laufey" hat Sony Santa Monica Studio jetzt für Klarheit gesorgt.

So erklärt der Entwickler auf X (ehemals Twitter), dass die physische Version von "God of War Laufey" auch eine Disc enthalten wird. Man folgt also nicht dem eingangs erwähnten Beispiel von "Grand Theft Auto VI", sondern orientiert sich an "Marvel's Wolverine". Das kommende Action-Adventure von Insomniac Games wird im September ebenfalls optional auf Disc veröffentlicht.

Bereits im Juni war durchgesickert, dass sich "God of War Laufey" wohl schon lange in Entwicklung befindet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"God of War Laufey" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.