God of War Laufey: Spekulationen zum Releasefenster

"God of War Laufey" war die grosse Überraschung zum Ende der jüngsten State of Play-Episode. Jetzt gibt es Spekulationen zum Releasefenster des Action-Adventures.

So sagt der für gewöhnlich sehr zuverlässige Insider NateTheHate, dass "God of War Laufey" irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres 2027 erscheinen soll. Sony Santa Monica hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert und nennt keinen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster.

Anfang des Monats war kommentiertes Gameplay aus "God of War Laufey" veröffentlicht worden. Darin stellte man uns das Kampfsystem ausführlich vor. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"God of War Laufey" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.