God of War Laufey: Termin steht fest

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Santa Monica Studio haben einen Erscheinungstermin für "God of War Laufey" verkündet. Demnach ist es im Februar nächsten Jahres soweit.

Konkret wird "God of War Laufey" ab 16. Februar 2027 exklusiv für PS5 erhältlich sein. Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu dem Action-Adventure begleitet. Darin hebt man, untermalt von orchestraler Musik, vor allem den Termin hervor. Neue In-Game-Sequenzen gibt es in diesem Zusammenhang leider nicht zu sehen.

Bereits letzte Woche war bekannt geworden, dass die physische Version von "God of War Laufey" auch eine Disc enthalten wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"God of War Laufey" war bei einer State of Play-Ausgabe im Juni angekündigt worden.