Zum Ende des State of Play am gestrigen Abend wurde "God of War Laufey" für PS5 vorgestellt. Dazu wurde bereits ausführliches Videomaterial veröffentlicht.

"God of War Laufey" richtet sich dabei an Fans der Reihe und solche, die es noch werden wollen. Für Laufey (Faye), Kriegerin und Gattin von Kratos, beginnt darin gerade erst ein neues Abenteuer. Als sie nach ihrem Tod unerwartet in einem fremden Land erwacht, muss Faye feststellen, dass die Pläne, welche sie zum Schutz von Kratos und Atreus in ihrer Abwesenheit geschmiedet hat, in Gefahr sind.

Um ihre Liebsten zu retten, muss Faye sich nun durch das Jenseits der Götter – das Everywhen – kämpfen, wo skrupellose Götter aus der gesamten Mythologie in einem Land voller gefährlicher Magie um die Macht ringen. Wir nutzen anschliessend Fayes Schnelligkeit, Kontrolle und Unerbittlichkeit, um selbst die wildesten Gegner mit entschlossener, tödlicher Präzision zu überwältigen.

Vier Videos bieten uns bereits umfangreiche Einblicke in "God of War Laufey". So bekommen wir etwa ausführliche Gameplay-Impressionen geboten oder lernen Laufey bzw. Faye näher kennen. Zudem gibt Game Director Ariel Lawrence detaillierte Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

"God of War Laufey" hat noch keinen Releasetermin.