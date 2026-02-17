God of War: Sons of Sparta: Details zum Koop-Modus

Zum Abschluss des State of Play am vergangenen Donnerstag wurde "God of War: Sons of Sparta" nicht nur enthüllt sondern auch gleich nach der Präsentation veröffentlicht. Jetzt hat Entwickler Sony Santa Monica weitere Details zu dessen Koop-Modus verraten.

Demnach verfügt "God of War: Sons of Sparta" zwar über einen lokalen Koop-Modus, allerdings schaltet sich dieser erst nach dem Abschluss der Hauptgeschichte frei. Bisher hatte diesbezüglich noch Unklarheit geherrscht.

Sony Santa Monica erklärt dazu, dass Spieler nach dem Durchspielen von "God of War: Sons of Sparta" einen sogenannten Herausforderungsmodus freischalten. Dieser ist allein oder im lokalen Zwei-Spieler-Modus spielbar. Einen Online-Koop-Modus gibt es dagegen nicht.

"God of War: Sons of Sparta" ist seit 12. Februar exklusiv für PS5 erhältlich .Ob weitere Plattformen folgen werden, ist bislang noch unlkar.