God of War: Sons of Sparta: Änderung am lokalen Koop-Modus

Sony Santa Monica hat eine grundlegende Änderung am lokalen Koop-Modus von "God of War: Sons of Sparta" vorgenommen. Zuvor hatte es diesbezüglich massive Proteste von Fans gegeben.

Wir erinnern uns: Sony Santa Monica hatte "God of War: Sons of Sparta" beim vergangenen State of Play vorgestellt und gleich danach veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wies man auch immer wieder auf die Existenz eines lokalen Koop-Modus hin, aber später wurde klar, dass dieser erst nach Beendigung der Story-Kampagne verfügbar sein wird. Erboste Käufer sprachen von irreführender Werbung und einer sehr seltsamen Design-Entscheidung.

Die Wut der Fans hatte offenbar Erfolg, denn von nun an sorgt ein einfacher Tastencode im Start-Menü für die Verfügbarkeit des lokalen Koop-Modus von "God of War: Sons of Sparta". Er lautet hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, L1, R1, Touchpad.

"God of War: Sons of Sparta" ist seit 12. Februar exklusiv für PS5 erhältlich.