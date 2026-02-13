God of War: Sons of Sparta vorgestellt & veröffentlicht

Als letzter Titel des gestrigen State of Play enthüllten Publisher Sony Interactive Entertainment und die beiden Entwickler Mega Cat Studios und Santa Monica Studio "God of War: Sons of Sparta" für PS5. Gleich nach der Präsentation war das 2D-Action-Jump & Run erhältlich.

Hier werden uns gleich drei Trailer zu "God of War: Sons of Sparta" gezeigt. Dabei wird uns etwa das grundsätzliche Gameplay-Gerüst erklärt oder die Spielwelt nähergebracht.

In "God of War: Sons of Sparta" erleben wir ein bislang unbekanntes Kapitel in Kratos' Reise, welches während der harten Jahre der spartanischen Ausbildung an der Seite seines Bruders Deimos spielt. Durch endlose Prüfungen wurden ihre Köpfe, Körper und Herzen dabei zu spartanischen Soldaten geformt, für die Pflicht und Ehre alles bedeuten. Nachdem ein Mitkadett verschwindet, schwören Kratos und Deimos, ihn zu finden und begeben sich anschliessend auf ein Abenteuer, das ihre Ausbildung und ihren spartanischen Geist auf die Probe stellen wird.