God of War Trilogy Remake angekündigt

Kurz vor dem Ende des gestrigen State of Play stellten Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Santa Monica Studio noch "God of War Trilogy Remake" für PS5 vor. Der zugehörige Teaser brachte dann eine erfreuliche Überraschung mit sich.

So erfahren wir hier, dass in "God of War Trilogy Remake" die Originalstimme von Kratos in Person von TC Carson ihr Comeback feiert. Gameplay wurde in diesem Kontext leider noch nicht gezeigt.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist "God of War Trilogy Remake" eine Neuauflage von "God of War", "God of War II" und "God of War III". Ob und inwiefern man sich dabei von den Originalspielen unterscheidet, ist bisher unklar, wird aber garantiert noch nachgereicht.

"God of War Trilogy Remake" hat noch keinen Releasetermin.