God Save Birmingham auf der Gamescom gezeigt

Wer schon immer einmal eine Zombie-Invasion im mittelalterlichen Birmingham erleben wollte, hat bald die Gelegenheit dazu. In "God Save Birmingham" werden wir uns nämlich als einzige Überlebende in der englischen Stadt wiederfinden. Entwickelt wird das Spiel von Ocean Drive Studios, das als zweiköpfiges Team startete und sich dann auf sechs erweiterte. Wann das Open-World-Survival-Spiel erscheint, ist noch nicht klar, denn geplant wird eine längere Early-Access-Phase.

Über God Save Birmingham (Early Access)

"„God Save Birmingham“ ist ein Überlebensspiel rund um eine Zombie-Apokalypse, welches im englischen Birmingham des 14. Jahrhunderts angesiedelt ist. Die Early-Access-Version konzentriert sich auf einen Sandbox-Modus, der nur einen kleinen Teil der Stadt abdeckt. Die gesamte Stadt wird bei der offiziellen Vollversion verfügbar sein, und ein Kampagnenmodus wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen, um die Spieleerfahrung zu vervollkommnen.

DAS ENDE IST GEKOMMEN

Eine mysteriöse Seuche wütet auf dem Land und verwandelt die Menschen in blutrünstige Monster und die Städte in grausige Schlachthöfe. Du bist einer der letzten Überlebenden der Stadt Birmingham. Ganz allein stehst du den schlotternden Leichen deiner ehemaligen Freunde und Nachbarn gegenüber, und nur dein Verstand kann dich noch schützen.

ERNÄHRE DEINEN KÖRPER

Auch nach dem Ende der Welt geht das Leben weiter. Sammle Vorräte, stelle Werkzeuge und Waffen her und mache dich dann auf die Suche nach Nahrung, Wasser und Unterkunft. Die Zeit läuft weiter, und die Horde der Untoten kommt ständig näher.

MEISTERE DIE MITTELALTERLICHE PHYSIK

Schlängle dich mithilfe einer auf Physik basierenden Mechanik, die deinen scharfen Verstand und dein Geschick honoriert, aus bedrohlichen Situationen heraus. Verbarrikadiere Türen durch aufgestapelte Möbel, springe über niedrige Zäune, um deine schwerfälligen Feinde zu Fall zu bringen. Trenne ihre Gliedmassen ab, um die Untoten zu wütenden, zappelnden Rümpfen zu machen. Pass aber auf, dass du nicht über einen Eimer stolperst, während du um dein Leben rennst!

ERLEBE EIN STÜCK GESCHICHTE

Erkunde das liebevoll rekonstruierte Birmingham aus dem 14. Jahrhundert in seiner gesamten idyllischen und pestverseuchten Pracht. Stöbere auf den Märkten oder den Hofstätten nach Vorräten. Durchsuche verlassene und mit Brettern vernagelte Schmieden nach Werkzeugen. Nimm einen Schluck in der nächsten Taverne und bestaune die historische Architektur der Kirche St. Martin in the Bull Ring.

Die Early-Access-Version des Spiels enthält etwa ein Viertel der gesamten Stadt, der restliche Teil wird bis zur Veröffentlichung der Vollversion fertiggestellt."