GODBREAKERS erscheint im Oktober

Thunderful Games und Entwicklerstudio To The Sky machen den Weg frei für "GODBREAKERS". So wurde als Datum für das Koop Hack-and-Slash Action der 23. Oktober 2025 festgesetzt. Erscheinen wird das Spiel auf PlayStation 5 und dem PC, mit einer ab dem 09. Oktober verfügbaren Demo für den PC.

Über GODBREAKERS

RASANTE KOOP-ACTION FÜR 1-4 SPIELER

"Schliess dich mit deinen Freunden in rasanten, chaotischen Schlachten zusammen. Koordiniert eure Fähigkeiten, verbindet Angriffe und besiegt gemeinsam mächtige Bosse. Du kannst auch solo spielen, um deine Fähigkeiten zu verbessern, aber der wahre Adrenalinkick kommt im Koop-Modus.

ABSORBIERE GEGNERISCHE KRÄFTE UND SCHLAGE ZURÜCK

Schwäche deine Gegner mitten im Kampf und schnapp dir ihre Fähigkeiten, um das Blatt zu wenden. Sammle Energie, schnapp dir ihre Kraft und setze dann einen Godbreak ein: einen vernichtenden Angriff, der die Stärke des Gegners gegen ihn selbst richtet. Ändere deine Taktik spontan, um jede Herausforderung zu meistern.

UNVERGESSLICHE BOSSKÄMPFE

Stell dich einer wilden Auswahl an mehrphasigen Bossen, die alle unterschiedliche Angriffsmuster und Charaktere haben. Diese intensiven Kämpfe testen deine Reflexe und dein Teamwork und bringen dich und deine Crew dazu, im totalen Chaos zu glänzen.

SCHNELLER, FLÜSSIGER KAMPF MITSTRATEGISCHER TIEFE

In Godbreakers zählt jede Sekunde. Brich Aktionen mitten in der Bewegung ab, um in Echtzeit präzise zu steuern. Kombiniere Schläge, Sprints und Fähigkeiten, schalte in Runs neue Waffen frei und entwickle deine Taktik immer weiter.

DEIN BUILD. DEIN HELD. DEIN STIL

Probier verschiedene Builds aus und schalte Archetypen frei, die alle ihre eigenen Waffen und Eigenschaften haben, um deinen Kampfstil zu finden. Sammle coole Items, passe dein Aussehen und deine Fähigkeiten an und werde mit jedem Run besser. Stelle ein Team zusammen, in dem sich die Stärken der einzelnen Mitglieder ergänzen.

ERKUNDE ABWECHSLUNGSREICHE BIOME

Kämpfe dich durch 6 surreale Biome, die alle mit einzigartigen Gegnern, tödlichen Gefahren und Herausforderungen gefüllt sind. Sich verändernde Layouts und unvorhersehbare Begegnungen halten dich auf Trab und zwingen dich, deine Vorgehensweise bei jedem Run anzupassen.

DIE MENSCHHEIT IST SCHON LÄNGST NICHT MEHR, ABER EINE SCHWACHE ERINNERUNG BLEIBT NOCH...

Wir erschufen die KI, um die Welt zu verbessern. In ihrem Streben nach Perfektion hat sie uns ausgelöscht. Jetzt verschlingt sie Planeten - und die Sonne ist als Nächstes dran. Du bist die letzte Waffe des Covens. Kämpfe dich durch fremde Welten. Entfache den letzten Funken der Menschheit.

HAUPTINHALTE