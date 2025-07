Godbreakers vorgestellt

Publisher Thunderful Games und Entwickler To The Sky kündigen "Godbreakers" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns der erste Trailer.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf "Godbreakers" eingestimmt. Dabei gibt es hauptsächlich farbenfrohes und flott zusammengeschnittenes In-Game-Material zu sehen, aber einige Cutscenes können wir ebenfalls geniessen.

Bei "Godbreakers" handelt es sich um einen actionbetonten Koop-Roguelite für bis zu vier Spieler, welcher auf schnelle Reaktionen, flexible Taktiken und chaotisches Teamplay setzt. Im Mittelpunkt steht dabei ein dynamisches Kampfsystem, das präzise Eingaben erlaubt, denn selbst mitten in laufenden Aktionen lassen sich Bewegungen abbrechen, Angriffe kombinieren und Fähigkeiten anpassen. Wir absorbieren gegnerische Kräfte im Gefecht und richten sie in Form der namensgebenden Godbreaks gegen ihre ursprünglichen Besitzer.

Jeder Run führt dabei durch eines von sechs surrealen Biomen, deren Layouts sich stets verändern. Unterschiedliche Gegnertypen, gefährliche Umgebungen und unvorhersehbare Events fordern konstantes Umdenken. Die Kämpfe gegen mehrphasige Bossgegner verlangen zudem nicht nur gute Reflexe, sondern auch abgestimmte Zusammenarbeit im Team. Mit vorangehendem Spielverlauf lassen sich neue Archetypen, Waffen und Modifikatoren freischalten. Diese ermöglichen individuelle Builds, welche den eigenen Kampfstil unterstreichen und langfristige Entwicklung fördern. Optische Anpassungen und Upgrades bieten weitere Motivation.

"Godbreakers" erscheint noch in diesem Jahr für PS5 und PC. Für letztere Plattform ist sogar bereits eine spielbare Demo verfügbar.