Gods, Death & Reapers bekommt weitere geschlossene Alpha

Bei der PC Gaming Show: Most Wanted 2025 hat das Wolcen Studio eine weitere geschlossene Alpha für "Gods, Death & Reapers" in Aussicht gestellt. Sie findet sogar noch in diesem Monat statt.

Demnach beginnt die nächste geschlossene Alpha für "Gods, Death & Reapers" am 18. Dezember um zehn Uhr und endet am 20. Dezember um 22 Uhr. Sie stellt die nächste Welle von Updates für den Titel vor, welche in Zusammenarbeit mit der Community als aktiver Teil des Entwicklungsprozesses erstellt wurden. Weitere Informationen folgen, sobald man sich dem Start nähert, aber wir können mit weiteren Verbesserungen in folgenden wichtigen Bereichen rechnen:

Balancing und Fehlerbehebungen

Updates zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit unter Berücksichtigung des Feedbacks der Community

Ein zeitlich begrenztes, weihnachtliches Event, welches exklusiv für diese Alpha-Version verfügbar ist

Dazu wurde ein neuer Trailer zu "Gods, Death & Reapers" veröffentlicht. Dieser bietet uns 30 Sekunden lang atmosphärische Einblicke in das Spiel.

"Gods, Death & Reapers" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin. Der Early Access ist für das nächste Jahr geplant.