Wolcen Studio enthüllt God, Death & Reapers

Wolcen Studio hat auf der gamescom 2025 das ExtrAction RPG "Gods, Death & Reapers" vorgestellt, das zuvor unter Project Pantheon bekannt war. Das Spiel befindet sich aktuell für den PC in Entwicklung und verbindet spannungsgeladenes Extraction-Gameplay mit tiefgehenden Hack-and-Slash-Mechaniken.

Der Tod heisst alle willkommen

"Gods, Death & Reapers" ist ein Free2Play-ExtrAction-RPG, das Spieler in ein erbarmungsloses Jenseits wirft, in dem Mythologie real ist und die Götter verschwunden sind. Beginnend mit der nordischen Mythologie hat der Tod selbst die Spieler auserwählt, um das Gleichgewicht in seinen chaotischen Reichen wiederherzustellen.

Das Sanctuary dient als geheime Basis, in der Spieler ihre Ausrüstung vorbereiten, bevor sie in herausfordernde Kämpfe ziehen. Jeder Einsatz ist ein Risiko: Spieler müssen gefährliche Gegner überwinden und PvPvE-Kämpfe überleben, um mit ihrer Beute zu entkommen. Doch die Einsätze sind hoch – wer stirbt, verliert alles, was sie mitgebracht haben. Nur erfolgreiche Extractions sichern Belohnungen, die auch mit anderen Spieler gehandelt werden können.

Neben dem Extraction-Modus sieht die Roadmap weitere Spielmöglichkeiten vor. Wolcen plant eine Singleplayer-Story-Kampagne sowie PvE-Koop-Missionen, in denen Spieler Risiko und Beute gemeinsam mit Freunden teilen können.

"Die gamescom 2025 ist ein grosser Meilenstein für uns, da wir nun endlich mit aller Welt den offiziellen Namen und Gameplay-Aufnahmen von Gods, Death & Reapers teilen können. Gods, Death & Reapers ist ein Spiel, das aus der Idee entstand: Was, wenn du ein Extraction-Spiel hast, das aber wie ein Top-Down-ARPG aussieht? Jetzt, wo diese Idee mit "Gods, Death & Reapers" Realität geworden ist, sind wir gespannt zu hören, was unsere Spieler darüber denken, da ihr Feedback in der Closed Alpha-Phase grossen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Spiels nehmen wird."

Game Director Andrei Chirculete