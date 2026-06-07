Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered angekündigt

Atari, Pipeworks und Toho International kündigten die Rückkehr eines bekannten Kaiju-Arena-Brawlers an. "Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered" erscheint am 3. November. Als Unreal Engine 5-Remake des 3D-Arena-Prüglers aus dem Jahr 2002 verbindet das Remaster Retro-Charme mit moderner Leistung und bringt Skalierung sowie atmosphärische Grösse in den gefragten Kultklassiker.

In "Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered" übernehmt ihr die Kontrolle über bekannte Titanen der Reihe – einschliesslich des beliebten Mechagodzilla aus der Showa-Ära —, die aus den Tiefen aufsteigen, um in vollständig zerstörbaren Städten wie Tokio und San Francisco zu kämpfen. Während Sirenen heulen und Wolkenkratzer einstürzen, meistert ihr eine Auswahl an verschiedenen Kaijus, die jeweils mit eigenen Spezialbewegungen und Fähigkeiten ausgestattet sind, um gegnerische Monster in Kämpfen zu besiegen. Ob ihr durch die Zerstörung der Stadt Punkte sammelt oder euch auf strategische Kämpfe einlasst, am Ende bleibt nur das stärkste Monster im Schutt stehen.

"Destroy All Monsters Melee war ein wichtiger Titel für das Genre, der es euch ermöglichte, die Umgebung um euch herum zu zerstören, sogar Gebäude aufzuheben und zu werfen, während ihr als euer Lieblingsmonster gekämpft habt. Unser Team hatte die Gelegenheit, unsere Arbeit mit moderneren Entwicklungswerkzeugen zu überarbeiten, und wir haben eine Version erstellt, die unsere ursprüngliche Vision erfüllt."

Lindsay Gupton, CEO von Pipeworks

"Die Arbeit an Godzilla bringt eine grosse Verantwortung mit sich, besonders bei einem beliebten Titel wie Destroy All Monsters Melee. Es ist naheliegend, dass Atari als ursprünglicher Publisher im Jahr 2002 mit Pipeworks, dem ursprünglichen Entwickler und den Kaiju-Experten, zusammenarbeitet, um ihre Schöpfung wieder auf die Bühne zu bringen – mit mehr Inhalten und Zerstörung als zuvor."

Mike Mika, Chief Creative Officer von Atari

"Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered" erscheint am 3. November 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.