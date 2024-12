Going Medieval bekommt Übersichtstrailer

Publisher Mythwright und Entwicklerstudio Foxy Voxel haben für die Städtesimulation "Going Medieval" einen Übersichtstrailer präsentiert, worin die hauptsächlichen Features der Sandbox-Welt präsentiert werden. Der Zielgruppe soll Lust gemacht werden, das Spiel auszuprobieren und in der Early-Access-Phase zu unterstützen. Hier gibt es den Trailer und weitere Informationen zu dem PC-Spiel:

Über Going Medieval

"Nachdem die Zivilisation durch eine grassierende Seuche dezimiert wurde, erheben sich einige wenige Glückliche aus der Asche. Hilf ihnen, sich in einer gefährlichen, von der Natur zurückeroberten Wildnis niederzulassen. Baue ihnen ein Zuhause, gestalte ihr Leben und verteidige sie vor Banditen und Bestien in einer gesetzlosen Welt nach der Katastrophe. Es ist an dir, das dunkle Zeitalter neu zu erschaffen.

AUS DER ASCHE ERRICHTET

Von drei verirrten Reisenden bis hin zu einer blühenden, ummauerten Stadt: Erschaffe Grosses aus der Trostlosigkeit. Nutze 3D-Geländewerkzeuge, um die perfekte Festung zu erschaffen, von weitläufigen, mehrstöckigen Festungen bis hin zu verwinkelten unterirdischen Höhlen. Baue, möbliere und dekoriere deine Kammern, Werkstätten, Kapellen, Bibliotheken und vieles mehr, indem du Stein, Lehm und andere gesammelte Materialien verwendest.

VERWALTE DAS MITTELALTERLICHE LEBEN

Jeder Siedler ist ein einzigartiger Charakter. Nehmen wir zum Beispiel Grimbold. Als Schweinehirte ist sein Umgang mit Tieren unübertroffen. Aber seine Persönlichkeit ist wild, so dass er einen starken Raufbold abgeben würde. Er mag schöne Kleidung, seine Religion ist ihm wichtig – und er ist hungrig. Stille Grimbolds Bedürfnisse, nutze seine Talente, und er wird ein zufriedener Siedler sein – der Schlüssel zu einer glücklichen Siedlung.

ÜBERLEBE RAUBZÜGE

Errichte undurchdringliche Verteidigungsanlagen und stelle Fallen gegen unerbittliche Wellen von Plünderern auf. Erforsche und stelle mittelalterliche Technik her, rüste deine Siedler aus und befehlige sie im Kampf. Passe deine Strategie an die Fähigkeiten deiner Dorfbewohner an und verbessere sie durch Jagd und Kampf.

ABOLUTE SANDBOX-KREATIVITÄT

Erkunde deine zufällig generierte Karte mit mehreren Ebenen und manipuliere sie nach deinem Willen. Forme Erde und Wasser zum Zwecke der Konstruktion, des Designs oder der militärischen Strategie. Baue auf oder grabe tief, werde bescheiden oder fürstlich, und nutze die Modding-Tools, um eine ganz neue Ebene der kreativen Freiheit zu entdecken."