Google Pixel Watch 3 erscheint im September

Die neue Pixel Watch 3 bietet zahlreiche Fitness- und Entspannungstools sowie Unterstützung für unterwegs mit der bislang umfassendsten Integration von Google Funktionen. Die neueste Version der Premium-Smartwatch von Google ist in zwei Grössen erhältlich, darunter jetzt ganz neu als 45-mm-Ausführung.

Sowohl das Modell im 41-mm-Originalformat als auch das neue, grössere 45-mm-Modell verfügt über ein ganz neues Actua-Display. Mit einer Spitzenhelligkeit von 2 000 Nits ist es doppelt so hell wie bisher und bietet ideale Bedingungen, um auch an einem sonnigen Tag beim Lauftraining Laufdaten abzulesen. Bei Dunkelheit stellt es sich automatisch noch dunkler ein, was ein diskreteres Ablesen ermöglicht. Im Vergleich zu früheren Displays sind die Actua-Displays grösser und haben eine schmalere Einfassung: Der aktive Anzeigebereich des Displays ist bei der 45-mm-Ausführung um 40 Prozent grösser; das 41-mm-Modell bietet 10 Prozent mehr Anzeigefläche als Pixel Watch 2.

Längere Akkulaufzeit

Dank der effizienteren Displays in Kombination mit Wear OS 5 und einer energieeffizienten Hybridarchitektur bietet Pixel Watch 3 auch bei aktiviertem Always-on-Display zuverlässige Akkulaufzeit für den ganzen Tag. Darüber hinaus verlängert der neue, optimierte Energiesparmodus bei beiden Grössen die Akkulaufzeit auf bis zu 36 Stunden, ohne dass dadurch Funktionen aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Sicherheit beeinträchtigt werden. Ausserdem ist die Akkukapazität bei Pixel Watch 3 mit 45 mm Durchmesser um 35 Prozent höher als bisher.

Um eine längere Akkulaufzeit und einen möglichst ungestörten Schlaf zu erzielen, erkennt Pixel Watch 3 mithilfe von Machine Learning automatisch, wenn man schläft, und aktiviert dann den Schlafenszeitmodus. Dabei werden Benachrichtigungen und das Always-on-Display ausgeschaltet, was wiederum Akkukapazität spart. Ein weiterer Vorteil des neuen Modells mit 41 mm Durchmesser ist seine um 20 Prozent kürzere Ladezeit, was beim Laden bis zu 15 Minuten einspart.

Erkenntnisse für die Planung von Aktivitäts- und Erholungsphasen

Ein ganz neuer Algorithmus, der auf der Herzfrequenzmessung basiert, analysiert den Ruhepuls, die Herzfrequenzvariabilität und den letzten Schlaf, um genau zu ermitteln, inwieweit der Körper für das tägliche Training bereit ist.

Zur besseren Verfolgung des Trainingsverlaufs verfügt Pixel Watch 3 über die neue Funktion "Cardio-Belastung". Diese verfolgt, wie stark das Herz bei Herz-Kreislauf-Aktivitäten im Tagesverlauf belastet wird. Auch die eigenen Trends werden im zeitlichen Verlauf erfasst, sodass ermittelt werden kann, ob zu viel oder zu wenig trainiert wird.

Jeden Morgen wird das eigene Belastungsziel angezeigt, das die individuelle Cardio-Belastung berücksichtigt. Das Gerät verbindet alle Daten miteinander und berücksichtigt dabei die letzten Aktivitäten und den Tagesform-Index. Dies unterstützt die Nutzer*innen dabei, ihre Fitness zu verbessern und angemessene Erholungsphasen einzulegen.

Das neue Morning Briefing erleichtert die morgendliche Planung: Beim Aufwachen wird auf dem Display proaktiv eine Übersicht über den Tag angezeigt. Sie enthält Informationen über Schlaf, Tagesform, Belastungsziel und auch darüber, wie man sein wöchentliches Trainingsziel erreichen kann. Sie liefert zudem Informationen, wenn Gesundheitswerte wie beispielsweise Sauerstoffsättigung oder Hauttemperatur ausserhalb des individuellen Normalbereichs liegen.

Die bisher innovativsten Fitbit Fitnessfunktionen von Google

Pixel Watch 3 bietet auch leistungsstarke neue Tools für Läufer und Läuferinnen: Sie können ihr Lauftraining planen, sich anleiten lassen und ihre Fortschritte analysieren. Mit dem neuen Workout Builder lassen sich individuelle Lauftrainingseinheiten erstellen. Es können Zielvorgaben für Entfernung, Zeit oder Kalorienverbrauch festgelegt und auf einfache Weise Wiederholungen für Intervallläufe erstellt werden.

Während des Laufs agiert die Smartwatch als Trainingspartner am Handgelenk, der haptisches Feedback und akustische Anweisungen gibt, um die Läuferin bzw. den Läufer zu warnen, wenn er/sie aus dem Rhythmus gerät, den Zielpuls überschreitet oder wenn es an der Zeit ist, die Intervalle zu ändern. Die Basis dieser Anweisungen in Echtzeit ist eine hochpräzise Herzfrequenzmessung.

Nach dem Lauf unterstützt Pixel Watch 3 die Analyse der Fitness. Die neue innovative Bewegungserkennung ermöglicht in Verbindung mit Machine Learning eine umfassende Analyse der Schrittfrequenz, der Schrittlänge, der Schritthöhe und der Bodenkontaktzeit. Man kann sehen, wie sich das eigene Tempo, die Fitness und die zurückgelegte Entfernung im zeitlichen Verlauf verbessern, und erhält Hinweise auf Meilensteine im neuen Lauf-Dashboard der Fitbit App.

Premium-Nutzer*innen von Fitbit erhalten KI-gestützte Empfehlungen für ihr tägliches Lauftraining, die auf ihre Ziele, Präferenzen und bisherigen Läufe zugeschnitten sind und sie dabei unterstützen, ihr Belastungsziel zu erreichen. Im Lieferumfang von Pixel Watch 3 ist ein sechsmonatiges Fitbit Premium-Abo enthalten, sodass die Vorteile dieser zusätzlichen Erkenntnisse und Empfehlungen ausprobiert werden können.

Lebensrettende Warnungen, wenn die Smartwatch einen Pulsverlust feststellt

Pixel Watch 3 verfügt über die einzigartige Funktion «Pulsverlust-Erkennung». Ein KI-Algorithmus erkennt, wenn kein Puls mehr vorhanden ist. Wenn Pixel Watch Anzeichen von Pulsverlust feststellt, löst die Smartwatch ein Signal aus, um zu überprüfen, ob die Person reagiert. Erfolgt keine Reaktion, alarmiert die Smartwatch automatisch den Rettungsdienst, sendet eine automatische Nachricht mit wichtigen Informationen zur Situation und übermittelt auch den Standort.

Die Pulsverlust-Erkennung von Pixel Watch 3 wird ab September in verschiedenen europäischen Ländern, auch in der Schweiz, verfügbar sein.

Preise