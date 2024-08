Google Pixel 9 - Serie - ab 22. August 2024

Google stellte die Smartphones der neuen Pixel 9-Serie vor. Sie sind alle mit dem neuen Google Tensor G4-Prozessor ausgestattet und überzeugen durch innovative Kameras, optimierte Leistung und nützliche KI-Funktionen.

Die Smartphones der Pixel 9-Serie bestechen vor allem durch ihr neues Design, bei dem die Kamera mit der Weiterentwicklung der Kameraleiste in den Vordergrund gerückt wird. Das Pro-Modell ist erstmals in zwei verschiedenen Displaygrössen erhältlich: als Pixel 9 Pro (6,3 Zoll) und als Pixel 9 Pro XL (6,8 Zoll). Abgesehen von der Displaygrösse, der Ladegeschwindigkeit und der Akkuleistung weisen Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL dieselben technischen Daten und Funktionen auf. Beide Ausführungen sind mit dem hellen Super-Actua-Display und einer neuen 42-MP-Frontkamera ausgestattet, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen schärfere, hellere Selfies liefert. Die Rückseite besteht nun aus seidenmattem Glas, der Rahmen aus satiniertem Metall.

Pixel 9 bietet zahlreiche Upgrades. Mit seinem 6,3 Zoll grossen Actua-Display ist Pixel 9 um 35 Prozent heller als Pixel 8 und verfügt über dieselbe Haupt- und Ultraweitwinkelkamera wie Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Das Ultraweitwinkelobjektiv wurde von 12 MP bei Pixel 8 auf 48 MP bei Pixel 9 aufgerüstet. Die Frontkamera ist mit einer Autofokusfunktion ausgestattet, die für noch schärfere Selfies sorgt. Zudem überzeugt Pixel 9 durch eine rund 20 Prozent längere Akkulaufzeit als Pixel 8 bei aktiver Nutzung und eingeschaltetem Display.

Für alle Modelle werden sieben Jahre lang Betriebssystem-Updates, Pixel Feature Drops und Sicherheitsupdates bereitgestellt.

KI-Unterstützung durch Google Tensor G4

Herzstück der neuen Pixel 9 Smartphones ist der eigens entwickelte Prozessor Tensor G4. Dieser hocheffiziente Prozessor wurde in Zusammenarbeit mit Google DeepMind entwickelt, um alltägliche Anwendungsszenarien wie das Öffnen von Apps oder das Surfen im Internet zu verbessern. Es ist der erste Prozessor, auf dem Gemini Nano mit Multimodalität läuft, sodass das Smartphone Texte, Grafiken und Audioinhalte interpretieren kann. Um zu gewährleisten, dass die KI-Funktionen auf dem Gerät reibungslos funktionieren, hat Google den Arbeitsspeicher der gesamten Pixel 9-Serie aufgerüstet: Er bietet 12 GB RAM bei Pixel 9 und 16 GB bei Pixel 9 Pro bzw. Pixel 9 Pro XL.

Gemini Live liefert Antworten

Gemini Live wird für alle Gemini Advanced-Abonnenten verfügbar sein. Das gilt auch für Besitzer des Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold, die alle ein Jahr Gemini Advanced mit ihrem Kauf erhalten. Die Funktion ermöglicht eine flüssige Konversation mit Gemini – direkt auf dem Smartphone oder über die Pixel Buds. Man kann sich mit der Gemini App im Hintergrund oder im Falle eines gesperrten Smartphones wie in einem normalen Telefongespräch unterhalten. Gemini Live ist ab heute für Abonnenten von Gemini Advanced auf Android-Smartphones in englischer Sprache verfügbar und wird in den kommenden Wochen mit zusätzliche Sprachen erweitert.

Verbesserte Kamerafunktionen für atemberaubende Fotos und Videos

Dank der herausragenden Leistungsfähigkeit der Kameras und neu entwickelter Bildbearbeitungsfunktionen stellen die mit diesen Smartphones gemachten Fotos und Videos die Welt noch präziser dar. Google hat ausserdem KI-Funktionen integriert, die beim Erstellen perfekter Aufnahmen Unterstützung leisten – von Gruppenfotos, auf denen keiner fehlt, bis hin zur Vergrösserung von Videos. Google hat auch die Panoramafunktion überarbeitet, sodass selbst bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Aufnahmen erzielt werden. Es handelt sich um die qualitativ hochwertigste Panoramafunktion bei schwachem Licht, die auf dem Smartphone-Markt erhältlich ist.

Der Magische Editor bietet neue Bearbeitungsfunktionen. Die Video-Optimierung ist bei allen Modellen der Pro-Serie erhältlich. Sie verarbeitet Nachtsichtvideos nach dem Hochladen doppelt so schnell. Mit Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL können hochauflösende Zoom-Videos mit bis zu 20-fachem Super-Resolution-Zoom und dem 48-MP-5-fach-Teleobjektiv aufgenommen werden. Die Funktion «Glasklare Anrufe» sorgt für eine noch bessere Audioqualität.

Preise