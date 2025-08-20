Google hat heute die neue Pixel 10-Serie bestehend aus Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL vorgestellt. Angetrieben vom Google Tensor G5-Prozessor und ausgestattet mit dem neuesten Gemini-Nano-Modell, setzen die Smartphones von Google neue Massstäbe in Sachen Personalisierung, Proaktivität und Alltagstauglichkeit. Neben zahlreichen Hardware-Verbesserungen überzeugt die zehnte Pixel-Generation auch mit einem frischen Design.

Alle drei Pixel-10-Modelle unterstützen Pixelsnap für integriertes Qi2-Wireless-Laden. Sie sind ausserdem die ersten Smartphones, die mit Material 3 Expressive ausgestattet sind, Googles neuer Benutzeroberfläche mit lebhaften Animationen für ein noch individuelleres Nutzererlebnis. Darüber hinaus sind alle Modelle kratz-, staub- und wasserbeständig und erhalten sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Pixel 10: elegantes Design und innovative Kamera

Das Google Pixel 10 verfügt über einen satinierten Metallrahmen, eine polierte Glasrückseite und die charakteristische Kameraleiste, die für die zehnte Pixel-Generation verbessert wurde. Das Smartphone besteht aus hochwertigen, besonders langlebigen Materialien – unter anderem aus 100 % recyceltem Aluminium in Raumfahrtqualität. Das 6.3-Zoll-Actua-Display ist mit 3000 Nits jetzt noch heller. Hinzu kommt ein verbessertes Audiosystem.

Die Kamera des Pixel 10 wurde deutlich verbessert und verfügt erstmals in dieser Modellklasse über ein Teleobjektiv. Es handelt sich um ein 5-fach-Teleobjektiv mit schnellem Autofokus, 10-facher optischer Qualität und bis zu 20-fachem Zoom mit Super-Resolution-Zoom. Das Pixel 10 ist in den Farben Obsidian, Frost, Indigo und Lemongrass erhältlich.

Das ultimative Pixel-Erlebnis: Pixel 10 Pro & 10 Pro XL

Das Google Pixel 10 Pro bietet das ultimative Pixel-Erlebnis mit besonders hochwertigem Design, den hellsten Super Actua-Displays und dem bisher besten Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite. Das Modell ist in zwei Grössen erhältlich: als Pixel 10 Pro mit 6.3 Zoll und als Pixel 10 Pro XL mit 6,8 Zoll. Beide Modelle sind in den bekannten Farben Obsidian und Porcelain sowie in den beiden neuen Farbtönen Moonstone und Jade erhältlich.

Die Pro-Geräte verfügen über grössere Akkus, verbesserte Lautsprecher, 16 GB RAM und schnelleres kabelgebundenes Laden. Das Pixel 10 Pro XL unterstützt ausserdem 25 W Qi2.2-Wireless-Loading.

Tensor G5: Googles bislang stärkster Prozessor

Googles neuer Tensor G5 markiert den grössten Fortschritt seit Einführung der eigenen Prozessorreihe. In Zusammenarbeit mit Google DeepMind entwickelt, ist er der erste Prozessor, der das neueste Gemini-Nano-Modell unterstützt – und damit vielfältige, generative KI-Anwendungen direkt auf dem Smartphone möglich macht.

Die erste Kamera, die Gemini integriert

Das Pixel 10 ist das erste Smartphone mit einer Kamera, die direkt mit Gemini arbeitet. Die Funktion Kamera-Coach nutzt Gemini-Modelle, um Verbesserungsvorschläge für Fotos zu machen – beispielsweise durch die Wahl unterschiedlicher Bildausschnitte und Kompositionen. Kamera-Coach wurde für alle entwickelt, die noch am Anfang ihrer fotografischen Reise stehen. Es vermittelt grundlegende Konzepte und inspiriert gleichzeitig dazu, Aufnahmen zu machen, an die man vielleicht sonst nicht gedacht hätte.

Beeindruckende Details, auch aus der Ferne

Der neue Pro-Resolution-Zoom, exklusiv für das Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL, bringt Nutzern jetzt noch näher an das Motiv. Er ermöglicht einen bis zu 100-fachen Zoom für gestochen scharfe Detailaufnahmen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen einfachen Ausschnitt: Pro-Resolution-Zoom nutzt ein völlig neues generatives Imaging-Modell, um komplexe Details intelligent einzufangen und zu verfeinern.

Pro-Resolution-Zoom wurde speziell für die Bildverarbeitung der Pixel-Kamera entwickelt und für die Nutzung des neuen Tensor G5-Prozessors optimiert. Pro-Resolution-Zoom ist sowohl das grösste jemals verwendete Modell als auch das erste Diffusionsmodell in der Pixel-Kamera und liefert ein bisher unbekanntes Mass an Details.

Preise und Verfügbarkeiten Schweiz

Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 28.08.2025 unter anderem im Google Store verfügbar.