20 Jahre YouTube

Am 23. April 2005 ging mit "Me at the Zoo" das erste Video auf YouTube online. Zwei Jahrzehnte später ist YouTube mit Milliarden von Nutzern die beliebteste Online-Videoplattform der Welt.

Rund 6.5 Mio. Menschen in der Schweiz nutzen monatlich die Plattform. YouTube feiert sein 20-jähriges Bestehen. Angefangen mit einem 19-sekündigen Clip aus dem Zoo von San Diego, ist die Plattform im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen. Inzwischen hat sich YouTube nicht nur zu einer der wichtigsten Säulen der Kreativindustrie entwickelt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Videos konsumieren und produzieren, revolutioniert. Die Plattform hat neue Möglichkeiten für Unterhaltung, Bildung und Information geschaffen – immer mit der erklärten Mission, allen Menschen eine Stimme zu verleihen.

Videos auf Hollywood-Niveau

Die ersten Content Creator auf YouTube leisteten Pionierarbeit: Sie entwickelten sich zu multidimensionalen Geschichtenerzähler, bauten eigene Studios auf und produzierten Inhalte, die das Publikum zurück ins Wohnzimmer lockten. Heute finden sich auf YouTube Produktionen, die in Qualität und Storytelling längst mit klassischen Kino- und Fernsehformaten konkurrieren.

YouTube als Motor für Kreativität und Wirtschaft

In den letzten drei Jahren hat YouTube mehr als 70 Milliarden US-Dollar an Creator ausgezahlt und damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Kreativwirtschaft geleistet. Weltweit profitieren rund drei Millionen Creator von den Einnahmen über YouTube – mehr als 500'000 von ihnen sind bereits seit über einem Jahrzehnt aktiv.

GAMES.CH findet ihr übrigens auch auf YouTube!