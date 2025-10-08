Google: KI-Modus in der Suche

Google startet heute mit der Einführung des KI-Modus in 36 neuen Sprachen und fast 50 weiteren Ländern. In der Schweiz steht die leistungsstärkste KI-Suchfunktion von Google in Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Sie erscheint als zusätzliche Registerkarte in der Google Suche sowie in der Google App für Android und iOS.

Der KI-Modus bietet eine neue, intuitive Methode, um mehrdimensionale Fragen in der Suche zu beantworten. Dank einer angepassten Version der Gemini-Modelle können Nutzer Fragen stellen, die bisher mehrere Suchvorgänge erforderten.

Besonders hilfreich ist der KI-Modus bei tiefgreifenden Recherchen – etwa bei der Planung einer Reise oder beim Verstehen komplexer Anleitungen. Erste Erfahrungen zeigen, dass Nutzer im KI-Modus zwei- bis dreimal längere Fragen stellen als bei herkömmlichen Suchanfragen.

Nutzer können nun beispielsweise Fragen stellen wie: «Ich möchte verschiedene Methoden der Kaffeezubereitung verstehen. Erstelle mir eine Tabelle, in der die Unterschiede in Bezug auf Geschmack, Handhabung und erforderliche Ausrüstung verglichen werden.» Und sogar mit einer Folgefrage nachhaken, wie zum Beispiel: "Was ist die beste Mahlgrösse für jede Methode?"

Im Hintergrund nutzt der KI-Modus die "Query Fan-Out"-Technik von Google. Sie teilt Anfragen in Unterthemen auf und führt parallel mehrere Suchvorgänge aus. So kann die Suche noch tiefer ins Internet eintauchen und hochrelevante Inhalte finden, die exakt zur Fragestellung passen.

Der KI-Modus ist multimodal – Fragen können per Text, Sprache oder Kamera gestellt werden.