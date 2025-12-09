Goonswarm Games geschlossen

Goonswarm Games, Entwickler des nächsten Teils der "Postal"-Reihe, hat seine Arbeit eingestellt. Zuvor hatte Publisher Running With Scissors "Postal: Bullet Paradise" nach Vorwürfen zur Nutzung generativer KI beendet.

Goonswarm Games äusserte sich folgendermassen zu der Kontroverse:

"Für den Reveal-Trailer und das Spiel wurde keine generative KI verwendet. Alle Assets wurden von unseren menschlichen Künstlern mit Standard-Tools erstellt. Wir haben bereits mehrschichtige PSD-Dateien, Work-in-Progress-Dateien und andere Materialien veröffentlicht, um dies zu bestätigen. Fehler oder Ungenauigkeiten in diesen Dateien werden fälschlicherweise als „Beweis” für den Einsatz von KI interpretiert, obwohl sie lediglich den normalen menschlichen Schaffensprozess widerspiegeln. Unser Studio wurde fälschlicherweise beschuldigt, KI-generierte Kunst in unseren Spielen zu verwenden, und jeder Versuch, unsere Arbeit zu klären, hat die Situation nur verschärft. In den letzten Stunden haben wir eine Vielzahl von Drohungen, Beleidigungen und Spott erhalten, was uns zu einer sehr schwierigen Entscheidung gezwungen hat."

"Postal: Bullet Paradise" war erst wenige Tage zuvor offiziell vorgestellt worden.