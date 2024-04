Gori: Cuddly Carnage: Die Katze ist aus dem Sack!

Die Veröffentlichung von "Gori: Cuddly Carnage" ist nur noch wenige Monate entfernt, wie exklusiv während Wired Direct '24 enthüllt wurde.

Gori, eine Katze mit niedlichen Pfoten und bösartigen Krallen, ist zusammen mit seinem freundlichen Hoverboard F.R.A.N.K. und der ewig traurigen KI CH1P das Einzige, was zwischen dem, was von der Gesellschaft übrig geblieben ist, und der Adorable Army steht - einer Horde verrückter, blutrünstiger Einhörner und Spielzeuge, die auf die totale Zerstörung der Welt aus sind. Diese Ansammlung ehemaliger Spielzeuge, die zu Tyrannen geworden sind, wurde versehentlich vom glücklosen Professor Y entfesselt und durchstreift nun die Erde unter der Führung von Pinky, dem kranken Diktator an der Spitze der Ultra Pets.

"Gori: Cuddly Carnage" versucht, den 90er-Jahre-Plattformer für ein modernes Publikum neu zu definieren. Voller schwarzem Humor, furchterregenden Spielzeugen und albtraumhaften Bossen ist dies ein unzensiertes Heldenabenteuer, das keine Grenzen kennt.

"Gori: Cuddly Carnage"l erscheint am 29. August 2024 für PC, Xbox One und Series S|X, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Nintendo Switch.