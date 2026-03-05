Goritaire angekündigt

Arc System Works stellt uns "Goritaire" für PS5, Switch, iOS, Android und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Bei "Goritaire" handelt es sich um ein Solo-Kartenspiel mit Survival-Fokus, in dem es darum geht, eine Gruppe aus mindestens sieben Gorillas aufzubauen. Das Deck besteht dabei ausschliesslich aus Gorillas und Bananen, was ein sorgfältig austariertes Gleichgewicht erfordert.

Bananen sind gleichzeitig überlebenswichtig: Geht deren Vorrat zur Neige, zerstreut sich nämlich die Gruppe und die Partie ist verloren. Wir meistern also die vielfältigen, stagespezifischen Aktionen, vergrössern unsere Truppe und sichern uns ausreichend Ressourcen, um als Herrscher des Dschungels zu bestehen.

"Goritaire" erscheint am 18. März.