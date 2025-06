PlaySide Studios hat heute "Game of Thrones: War for Westeros" angekündigt. Es ist ein neues Echtzeit-Strategiespiel, das im Universum der bekannten "Game of Thrones"-Serie von HBO spielt und auch von George R.R. Martins Romanen inspiriert ist.

Entwickelt und herausgegeben wird es von PlaySide Studios, mit der offiziellen Lizenz von Warner Bros. Interactive Entertainment im Auftrag von Hbo. "Game of Thrones: War for Westeros" ist ein klassisches Echtzeit-Strategie-Computerspiel, das in der grossen Welt von Westeros angesiedelt ist.

Die Welt von "Game of Thrones" soll sich so real anfühlen wie nie zuvor, wenn ihr das Kommando über eines der grossen Häuser – oder sogar den Nachtkönig selbst – übernehmt, um die Sieben Königslande alleine oder in spannenden und herausfordernden Mehrspieler-Schlachten zu erobern. Ihr übernehmt die Kontrolle über die grossen Häuser, versammelt bekannte Helden und schreibt das Schicksal des Reiches neu.

In "War for Westeros" führt ihr die Armeen von Haus Stark, Haus Lannister, Haus Targaryen oder dem Nachtkönig in rücksichtslosen Schlachten an, in denen Vertrauen vergänglich und Macht alles ist. Es ist entscheidend, epische Echtzeit-Strategie-Schlachten zu führen, strategische Allianzen zu schmieden und Rivalen zu täuschen. Jede Fraktion bietet unterschiedliche Strategien, mit einzigartigen Helden, Armeen und Mechaniken, die aus der brutalen Geschichte von Westeros stammen. Ihr könnt Infanterie, Kavallerie, Belagerungswaffen, Riesen und Drachen einsetzen, um feindliche Linien zu durchbrechen. Dabei überlistet und übermanövriert ihr eure Gegner mit inspirierenden Heldenfähigkeiten und dem Instinkt eines Kriegskommandanten.

Von der Mauer bis Königsmund könnt ihr an Gefechten teilnehmen oder einen längeren Krieg über die Sieben Königslande führen, sowohl alleine als auch mit anderen. Jede Entscheidung ist wichtig und jede Schlacht hat Konsequenzen. Egal, ob alleine oder mit Freunden gespielt wird, "Game of Thrones: War for Westeros" gibt euch die Möglichkeit, die bekanntesten Schlachten und Wendepunkte der "Game of Thrones"-Serie neu zu erleben. Ihr könnt die Politik des Reiches beeinflussen, um mächtige Bannerherren zu versammeln, Loyalitäten zu verschieben und Feinde in einem sich ständig ändernden Kampf um die Macht zu überlisten.

"Game of Thrones: War for Westeros bringt die Fans zurück in die Sieben Königslande. Dieses Mal schaut ihr das ‹Game of Thrones› nicht nur an, sondern spielt es. War for Westeros gibt euch die Macht, egal ob ihr die Starks, Targaryens oder Lannisters anführt oder sogar den Nachtkönig und seine Armee der Toten befehligt. Ihr werdet echte Macht ausüben und das Schicksal des Reiches neu schreiben."

Ryan McMahon, Game Director bei PlaySide Studios

"Game of Thrones: War for Westeros"soll im Jahr 2026 weltweit erscheinen.