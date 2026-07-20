Game of Thrones: War for Westeros verschoben

Die PlaySide Studios haben den Releasezeitraum für "Game of Thrones: War for Westeros" nach hinten verschoben. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach verschiebt sich "Game of Thrones: War for Westeros" auf Anfang 2027. Eigentlich sollte das Echtzeit-Strategiespiel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das offizielle Statement zu dem Thema liest folgendermassen:

"Wir halten unbeirrt an unserer Mission fest, ein Echtzeit-Strategiespiel zu entwickeln, das in der Welt von Westeros spielt und sowohl die Erwartungen von RTS-Spielern als auch von „Game of Thrones“-Fans erfüllt. Diese Entscheidung verschafft uns die nötige Zeit, um weiter auf dieses Ziel hinzuarbeiten und sicherzustellen, dass das Spiel das hohe Qualitätsniveau erreicht, das wir anstreben."

"Game of Thrones: War for Westeros" war beim Summer Game Fest 2025 angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Game of Thrones: War for Westeros" ist für den PC in Entwicklung.