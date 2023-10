Gothic II Complete Classic angekündigt

Von THQ Nordic kommt die Ankündigung von "Gothic II Complete Classic". Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht auf dessen Release warten.

Inhaltlich macht "Gothic II Complete Classic" im Prinzip da weiter, wo der Vorgänger aufhörte. Wir setzen nämlich die Geschichte des namenlosen Helden in "Gothic II Complete Classic" fort, also der preisgekrönten Fortsetzung, die ihren Vorgänger in jeder Hinsicht übertreffen will. Dabei vereint man die Spannung von "Gothic II" und dem Add-on Night of the Raven zum ersten Mal auf einer Konsole. Wie bestimmen den Verlauf der Geschichte selbst und kämpfen mit mehr als 200 verschiedenen Waffen und magischen Zaubersprüchen.

"Gothic II Complete Classic" ist ab 29. November für Switch erhältlich.