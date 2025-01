Ein brandneues Gothic-Abenteuer

Für Fans der Marke "Gothic" und für Brettspiel-Freunde gibt es heute frohe Kunde: Mit "Gothic: A Shadow's Quest" startet schon bald eine Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound, die das berühmte RPG erstmals als fesselndes Brettspiel bietet.

Wie heute im Livestream von Gamefounds Fast - Winter Edition 2025 angekündigt, lässt euch das neue Brettspiel für 1-4 Spieler in die Rolle eines Schatten schlüpfen, einem aufstrebenden Anhänger des Alten Lagers, der es in der Kolonie zu Ruhm bringen will. "Gothic: A Shadow's Quest" wird ein fesselndes Abenteuer in der Kolonie, das zeitlich vor der Ankunft des Namenlosen Helden aus dem ersten Spiel angesiedelt ist.

Ihr könnt aus acht Hintergrundgeschichten sowie acht Archetypen - also etwa Magier oder Schwertkämpfer - euren Lieblinshelden erschaffen. Mit zahlreichen Quests, Kämpfen und jeder Menge Dinge zum Entdecken taucht ihr vollends in die berühmte, düstere und dreckige Atmosphäre der gefährlichen Kolonie ein.

Verpasst nicht den Start der Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound und folgt dem Spiel. Sobald es losgeht, werdet Ihr benachrichtigt.