Gothic: A Shadow's Quest - Erfolgreiches Crowdfundings

Das ging flott: Die Crowdfunding-Kampagne für das heiss erwartete Brettspiel "Gothic: A Shadow's Ques"t, ein Spin-off der legendären deutschen Rollenspiel-Reihe, war nach nur einer Stunde schon erfolgreich und hatte das Ziel von 50'000 € erreicht.

Heute, nur einen Tag nach Start der Kampagne, steht der Zähler nun bei über 100'000 €, mehr als 1'000 Unterstützer haben sich bereits gefunden. Die Kampagne ist auf Erfolgskurs und läuft noch bis zum 14. Mai 2025 um 15:00 MESZ. Für alte Fans der "Gothic"-Reihe und all jene, die es werden wollen und ein Faible für Brettspiele haben gibt's also weiterhin die Möglichkeit, "Gothic: A Shadow's Quest" zu unterstützen und sich so eine Version des Spiels zu sichern.

Entwickelt von THQ Nordics Brettspiel-Abteilung, dem Team hinter "Darksiders: The Forbidden Land", bietet "Gothic: A Shadow’s Quest" ein intensives, taktisches Spielerlebnis, in dem Ihr in die Rolle eines "Schatten" im Alten Lager schlüpft. Spielt alleine oder mit bis zu drei Freunden (plus optionalem Spielleiter), wählt Eure Klasse – Schwertkämpfer, Bogenschütze oder Magier – und begebt euchdich auf gefährliche Missionen für Gomez. Sammelt Ausrüstung, Reichtümer und Erfahrungspunkte, während Ihr die Welt erkundet, aufsteigt und Euch immer stärkeren Gegnern stellt – darunter Scavenger, Orks und die gefürchteten Minecrawler.