Gothic Classic auch für iOS

Pünktlich zu dessen 25. Geburtstag hat THQ Nordic eine iOS-Umsetzung von "Gothic Classic" in Aussicht gestellt. Einen ersten Trailer dazu zeigte man ebenfalls.

Demnach wird "Gothic Classic" im weiteren Jahresverlauf auch für iOS veröffentlicht. Umsetzungen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X sind ja ebenfalls in der Mache und sollen in diesem Jahr erscheinen. Dasselbe gilt für "Gothic II Complete Classic" und "Gothic 3 Classic"

Schon jetzt stimmt uns ein erster Trailer auf die Mobile-Umsetzung von "Gothic Classic" ein. Darin wird uns 25 Sekunden lang in erster Linie Gameplay gezeigt. Zudem verspricht man eine optimierte Touch-Steuerung.

"Gothic Classic" ist seit 15. März 2001 für den PC erhältlich. Eine Switch-Portierung wurde schon am 28. September 2023 veröffentlicht.