Gothic Classics: Releasetermine für PlayStation & Xbox

THQ Nordic hat bekanntgegeben, wann alle drei Gothic Classics für PS4, PS5 und Xbox Series X veröffentlicht werden. Demnach ist es noch in diesem Jahr soweit.

Demnach erscheint "Gothic Classic" am 28. Juli auch für die Konsolen von Sony und Microsoft. "Gothic II Complete Classic" folgt am 29. September und "Gothic III Classic" ist schliesslich ab 24. November erhältlich. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Versionen oder Exklusivinhalte wurde nichts gesagt.

Die ersten beiden "Gothic Classics" sind auch für Switch erhältlich .Zum dritten Teil gibt es diesbezüglich leider keine Informationen.

Die drei Gothic Classics waren im August 2025 auch für PlayStation und Xbox in Aussicht gestellt worden.