Gothic Remake - Collector's Edition

Es ist an der Zeit: Der Schläfer wird ein für alle Mal verbannt - an eure Wand! Wir stellen vor: Die "Gothic Collector's Edition", eine feine Auswahl von Gegenständen, die der Legende des beliebten Spiels Tribut zollen. Erschaffen von den Magiern des Königs selbst ist dieses aussergewöhnliche Kleinod ein Muss für alle passionierten Fans der "Gothic"-Reihe und für all jene die es werden wollen. Das Hauptaugenmerk richten versierte Sammler daher auf die Maske des Schläfers, die prominent an der Wand eurer Gaming-Kolonie angebracht jedem Besucher zeigt, mit welchen Dämonen ihr zu kämpfen habt.

Neben diesem Herzstück bietet die Collector's Edition noch ein ledernes Armband sowie ein in Leder gebundenes Notizbuch sowie den Soundtrack des Spiels - und natürlich das Spiel selbst auf eurer bevozugten Plattform. Diese streng limitierte Ausgabe des Gothic Remakes steht nun zur Vorbestellung bereit und wird für eine UVP von 199,99 € angeboten.