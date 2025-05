Gothic 1 Remake: Demo Update verfügbar

Ein umfangreiches Update für die PC-Demo des "Gothic 1 Remakes" ist ab sofort verfügbar! Die Entwickler haben seit der Veröffentlichung der Demo, dem sogenannten Nyras-Prolog, im Februar genau hingeschaut und das umfangreiche Feedback der Spieler analysiert. Über 15'000 Teilnehmer haben die Umfrage ausgefüllt, und auch auf Social Media, in den Steam-Foren sowie auf dem offiziellen Discord-Server wurde eifrig diskutiert und gepostet.

Dank dieser wertvollen Anregungen konnte das Entwickler-Team bestimmte Aspekte des Spielgefühls an die Wünsche der Community anpassen, während selbstverständlich der Geist und das Feeling des Originals weiterhin im Mittelpunkt stehen. Die überarbeitete Demo kann ab sofort ausprobiert werden. Schnell werdet ihr bemerken, dass zum Beispiel die Animationsgeschwindigkeit erhöht wurde, was für eine flüssigere Interaktion mit der Spielwelt sorgt.

Ihr wollt wissen, was noch an der Demo verändert wurde – und welche Verbesserungen es vor dem Release ins finale Spiel schaffen? Dann schaut euch diese Sonderausgabe der Making-of-Reihe der Entwickler von Alkimia Interactive an, die wieder zahlreiche Einblicke in den Entwicklungsprozess gewährt.