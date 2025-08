Gothic Remake für früh im Jahr 2026 angesetzt

Nachdem es in den letzten Monaten bereits sehr viele Updates zum "Gothic Remake" gab, gibt es jetzt noch weitere gute Neuigkeiten zu dem Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Aus einem auf dem THQ Nordic Digital Showcase 2025 gezeigten Trailer rund um den Magier 'Xardas' erfahren wir nämlich, dass ein Release früh für das Jahr 2026 geplant ist. Dies ist noch nicht alles, denn in einem darauffolgenden Trailer geht zudem hervor, dass die drei originalen Spiele im kommenden Jahr auch für Xbox Series und PlayStation 5 erscheinen werden.

Über Gothic 1 Remake

Die Legende ist zurück

"Reise in diesem originalgetreuen Remake des genreprägenden Open-World-Rollenspiels erneut durch das Minental. Erkunde eine von Hand erschaffene, organische offene Welt, die dynamisch auf deine Aktionen reagiert. Egal, ob du ein erfahrener Gothic-Veteran bist oder zum ersten Mal in die Kolonie geworfen wirst, freu dich auf ein waschechtes Rollenspielerlebnis mit uneingeschränkten Erkundungsmöglichkeiten, das seinesgleichen sucht.

Willkommen in der Kolonie

Das Königreich Myrtana wird von einer Horde unnachgiebiger Orks überrannt. Um den Nachschub an mächtigen Waffen für den Krieg zu sichern, befiehlt König Rhobar II. den Abbau grosser Mengen magischen Erzes und verurteilt alle verfügbaren Gefangenen zur Arbeit in den Minen von Khorinis. Um jede Flucht unmöglich zu machen, beauftragt der König seine fähigsten Magier mit der Erschaffung einer magischen Barriere. Doch etwas geht schief. Die Magie gerät ausser Kontrolle und nun sind alle innerhalb der Barriere gefangen. Die Gefangenen nutzen diese Gelegenheit zum Aufstand und verwandeln das Minental in ein gesetzloses Land, das von den brutalsten Häftlingen der Kolonie regiert wird.

Dem König bleibt keine andere Wahl, als mit den neuen Herrschern der Mine zu verhandeln, während die Spannungen zwischen den einzelnen Fraktionen immer weiter hochkochen. Inmitten des Chaos droht die Ankunft eines namenlosen Gefangenen, alles zu verändern ...

Ein waschechtes Rollenspielerlebnis

Gothic 1 Remake bleibt dem Original treu und baut das Spiel von Grund auf neu auf, während es gleichzeitig das unverwechselbare Gefühl der uneingeschränkten Erkundung und die befriedigende Progression beibehält. Die düstere und raue Welt der Kolonie ist überaus detailliert und immersiv. So gehen NPCs und wilde Tiere unabhängig vom Spieler ihrem realistischen Tagesablauf nach.

Während die Grundpfeiler des Spiels intakt bleiben, bereichert das Remake das Erlebnis mit erweiterten und detaillierteren Quests, zusätzlichen NPC-Routinen und -Reaktionen, neuen Fortbewegungsmöglichkeiten und einem komplett modernisierten Kampfsystem.

Merkmale