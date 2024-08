Willkommen zurück, in der atemberaubend hübschen Kolonie: "Das Gothic 1 Remake" zeigt endlich Gameplay und entführt euch zu vertrauten Orten, die nun in all der Pracht der Unreal Engine 5 erstrahlen.

Der Trailer entführt in die Geschichte, stellt Kampf und Magie vor und zeigt die lebendige Spielwelt, in der die Fans der Serie einge verstecke neue Details entdecken können. Lehnt euch zurück und geniesst den ersten Gameplay-Trailer vom neuen, alten "Gothic".