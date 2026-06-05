Gothic 1 Remake im Launch-Trailer

"Gothic 1 Remake" ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bringt ein beliebtes Kult-RPG der frühen 2000er Jahre zurück. Das Spiel wurde in der Unreal Engine 5 neu entwickelt und bleibt der Atmosphäre, der Geschichte und dem brutalen Charme des Originals treu. Unseren Test zu "Gothic 1 Remake" findet ihr übrigens hier.

Schlüpft in die Rolle des namenlosen Helden, eines Gefangenen, der in das Minental geworfen wurde: eine raue Strafkolonie, die von einer magischen Barriere umgeben ist. Im Inneren regieren die Gefangenen selbst. Drei rivalisierende Lager kämpfen um die Macht, Allianzen wechseln ständig, und das Überleben hängt davon ab, wie gut ihr euch an diese Welt anpasst.

Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht, erlangte "Gothic" seinen Status durch den Weltenbau, reaktives NPC-Verhalten und das Ökosystem, den anspruchsvollen Fortschritt und ein hohes Mass an Freiheit. Gothic 1 Remake behält diese Grundpfeiler bei, während das Erlebnis für eine neue Generation modernisiert wird. Werdet ihr euch euren Platz im Alten Lager verdienen, euch den Rebellen des Neuen Lagers anschliessen oder den Ansichten des Sumpflagers folgen?

Bedenkt jedoch, dass "Gothic" schon immer ein Spiel war, das sich weigert, euch an die Hand zu nehmen. Es gibt keine leuchtenden Pfade, die euch durch die Welt führen. Keine Feinde, die sich an euer Level anpassen. Nichts hält euch davon ab, viel zu früh an einen gefährlichen Ort zu wandern. Wenn eine Kreatur gefährlich aussieht, bedeutet das wahrscheinlich, dass sie euch töten kann. Nun... willkommen zurück im Minental.

"Gothic 1 Remake" wird von Alkimia Interactive entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich.