25 Jahre Gothic

Seit 25 Jahren schickt euch "Gothic" in die Kolonie, und seit dieser Zeit hält eine leidenschaftliche Community die Reihe am Leben. Im neuen Making-of-Video zum "Gothic 1 Remake" rückt Alkimia Interactive die Menschen in den Mittelpunkt, die "Gothic" geprägt haben: Fans, Modder, Musiker, Künstler und, LARPer.

Von frühen Foren wie "World of Gothic" bis hin zu Fanprojekten wurde das Spiel für viele von euch zu einem kreativen Treffpunkt. Das Video zeigt die enge Verbindung zwischen der Geschichte von "Gothic" und euch. Seit den frühen 2000er-Jahren steht ihr im Austausch mit den Entwicklern, erstellt eigene Inhalte und haltet die Reihe mit Community-Patches, Tools und Mods lebendig.

Diese Verbindung ist auch für das "Gothic 1 Remake" wichtig. Alkimia Interactive möchte den Geist des Originals bewahren und eine moderne Version der Kolonie erschaffen – für langjährige Fans ebenso wie für alle, die Gothic zum ersten Mal entdecken. Das Making-of dient als Blick hinter die Kulissen und als Dankeschön für eure Unterstützung über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg.