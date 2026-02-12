Gothic Remake erscheint im Juni

Publisher THQ Nordic und Entwickler Alkimia Interactive haben einen konkreten Erscheinungstermin für "Gothic Remake" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

So wird "Gothic Remake" ab 5. Juni erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger bekannt, wobei sich Besitzer einer Switch 2 sicher auch über eine Umsetzung für ihre Konsole freuen würden. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Gothic Remake" begleitet. Dieser stimmt uns über drei Minuten lang hauptsächlich mit Story-Sequenzen auf die Neuauflage des Action-Rollenspiels ein.

Die Arbeiten an einer Neuauflage von "Gothic" hatten bereits im Februar 2020 begonnen.