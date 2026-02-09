Gothic Remake: Fünftes Making Of

THQ Nordic hat das mittlerweile fünfte Making Of zu "Gothic Remake" veröffentlicht. Es trägt den Titel "Bringing the World to Life".

In dem Making‑Of‑Video zu "Gothic Remake" gewähren die Entwickler von Alkimia Interactive Einblicke, wie sie dieses Herzensstück der Reihe in die Moderne transferieren. Jede Region, jeder bekannte Ort und jeder Charakter wurden dabei sorgfältig von Grund auf überarbeitet, immer mit den Hintergedanken, so nah wie möglich am Original zu bleiben – aber stets mit frischen Details und modernster Technik.

Bekannte Orte wie etwa die Ruinen des alten Klosters oder der Turm von Xardas erstrahlen somit in völlig neuem Glanz. Wie schon im Original setzen die Entwickler darauf, eine Landschaft zu gestalten, welche allein durch Orientierungspunkte und Atmosphäre intuitiv lesbar ist, in der man sich dadurch auch ohne Karte zurechtfindet.

Ein besonderes Highlight des Videos ist das überarbeitete Rüstungssystem: Anstatt nur zwischen leichter, mittlerer und schwerer Ausrüstung zu wählen, können wir unsere Fraktionsrüstungen nun optisch anpassen und sogar die Werte modifizieren. Somit erhält jedes Outfit einen ganz eigenen Charakter, bleibt aber klar der gewählten Fraktion treu. Zudem zeigt man die neue Dialogkamera in Aktion, die Gespräche lebendiger und cineastischer wirken lässt.

"Gothic Remake" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.