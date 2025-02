Video zum Gothic Remake

THQ Nordic gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen des "Gothic Remake". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Unter dem Titel "The Essence of Gothic" werden uns hier erstmals intime Einblicke in die Entstehung des "Gothic Remake" geboten. Mit Statements von zentralen Teammitgliedern, darunter etwa Reinhard Pollice (Head of Studio & Game Director), Kai Rosenkranz (Musikkomponist & Sound Designer), Daniel Candil (Studio Art Director) und einigen anderen, erkundet das Video die Vision des Studios und sein Engagement, "Gothic" wieder zum Leben zu erwecken.

Dieses erste Kapitel taucht dabei tief in den kreativen Prozess hinter der Neuauflage ein und zeigt, wie das Team sorgfältig den Spagat schafft, dem Original treu zu bleiben und simultan das Erlebnis für ein modernes Publikum zu verbessern. Es werden markante Schauplätze aus dem Original sowie aktualisierte Sequenzen gezeigt, welche die Entwicklung der Atmosphäre und der Details der Welt veranschaulichen. Im Mittelpunkt des Videos stehen zudem die Leidenschaft und das handwerkliche Können des Teams, welches sich unermüdlich dafür einsetzt, jeden Aspekt des Spiels zu verfeinern und gleichzeitig seine Essenz zu bewahren.

Das "Gothic Remake" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.