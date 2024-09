Gameplay aus der PC-Version von God of War Ragnarök

Sony hat Gameplay-Impressionen aus der PC-Fassung von "God of War Ragnarök" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier die ersten 26 Minuten aus der PC-Version von "God of War Ragnarök" gezeigt. In diesem Zeitraum werden wir unter anderem in die Story eingeführt und lernen die Spielwelt kennen.

Fans der nordischen Mythologie können sich in "God of War Ragnarök" mit Freya und Thor auf zwei besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit starken Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

"God of War Ragnarök" erschien am 9. November 2022 für PS4 und PS5. Die PC-Umsetzung folgte gestern.