Kommt God of War: Ragnarok für PC noch diesen Monat?

Mehr und mehr ehemalige PlayStation-Exklusivtitel finden ihren Weg auf den PC und somit Windows. Nachdem es schon bald mit "Ghost of Tsushima" das nächste Spiel "erwischt" hat, könnte im Anschluss der nächste Hochkaräter anstehen. Angeblich steht "God of War: Ragnarok" bereits in den Startlöchern.

Wenn man den Worten des bekannten Leakers "billbil_kun" Glauben schenken darf, dann ist es noch im Mai 2024 soweit und Sony bringt das nächste God of War-Spiel auf den Heimcomputer, nachdem man vor einigen Jahren bereits den Serienreboot für diese Plattform wieder veröffentlichte.

Billbil_kun konnte bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Gerüchte und Ankündigungen enthüllen, doch ist dessen gegenwärtige Aussage mit Vorsicht zu geniessen. Tatsächlich ist der User, wie die Kollegen von VG247 schreiben, die einzige Person, die über einen baldigen Release berichtet.

Zu einer entsprechenden Veröffentlichung würden wir dennoch und sicherlich nicht "Nein" sagen.